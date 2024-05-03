Безуглая снова возмущена работой комитета: нардепы жестко ей ответили

Народная депутатка Марьяна Безуглая возмутилась работой своего комитета, потому что по ее словам, за неделю не было "никакой активности".

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

“За всю неделю Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не провел ни одного заседания, никакого мероприятия, никакой международной встречи, никакого совместного выезда. Никакой активности не было. Только тишина и пустые коридоры. Что это?», – написала нардепка.

На сообщение отреагировали нардепы. Так, Александр Федиенко написал, что слова Безуглой — "ложь". А нардеп Алексей Кучеренко прокомментировал: “Это самое лучшее, что можно было сделать в этот сложный момент! Спасибо!”.

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Другие пользователи тоже не заставили себя ждать с реакциями.

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, народная депутатка Марьяна Безуглая считает, что военнообязанные украинские мужчины, находящиеся за границей, должны выполнять свой долг по защите родины. В противном случае – отказываться от украинского гражданства.

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