Безуглая снова жестко "атаковала" Залужного: что ей не понравилось на этот раз и как отреагировала Сеть

Причиной стала награда "Почетный гражданин Киева".
Народная депутат Марьяна Безуглая в Сети прокомментировала награждения Лины Костенко и Валерия Залужного званиями "Почетный гражданин Киева".
Соответствующее сообщение она опубликовала 8 мая на своей странице в Facebook.
“Об уклоняющемся и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов», — написала нардепка.
Пользователи гневно отреагировали на ее выражение:
Однако на этом Безуглая не остановилась и на следующее утро, 9 мая, снова "атаковала" Залужного, опубликовав его фото свежее фото, которое ранее показала украинская певица Ирина Федишин.
“Доброе утро, короче. Всем бы такой легкости после Мариуполя и Роботине. Или нет», — подписала эту фотографию нардепка.
В Сети ответили и на это:
Напомним, украинская певица Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Вскоре исполнительница отправится в тур по городам США и Канады. Перед поездкой певица посетила Валерия Залужного. Артистка призналась, что бывший главнокомандующий ВСУ помог ей подготовить благотворительные лоты, которые во время выступления будет разыгрывать среди зрителей. В частности, Залужный подписал 25 украинских флагов, которые Федишин будет продавать в поддержку ВСУ.
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