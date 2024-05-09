Безуглая снова жестко "атаковала" Залужного: что ей не понравилось на этот раз и как отреагировала Сеть

Народная депутат Марьяна Безуглая в Сети прокомментировала награждения Лины Костенко и Валерия Залужного званиями "Почетный гражданин Киева".

Соответствующее сообщение она опубликовала 8 мая на своей странице в Facebook.

“Об уклоняющемся и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов», — написала нардепка.

Скриншот сообщения Безуглой

Пользователи гневно отреагировали на ее выражение:

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Однако на этом Безуглая не остановилась и на следующее утро, 9 мая, снова "атаковала" Залужного, опубликовав его фото свежее фото, которое ранее показала украинская певица Ирина Федишин.

“Доброе утро, короче. Всем бы такой легкости после Мариуполя и Роботине. Или нет», — подписала эту фотографию нардепка.

Скриншот сообщения Безуглой

В Сети ответили и на это:

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, украинская певица Ирина Федишин на свежем фото показала, как сейчас выглядит бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вскоре исполнительница отправится в тур по городам США и Канады. Перед поездкой певица посетила Валерия Залужного. Артистка призналась, что бывший главнокомандующий ВСУ помог ей подготовить благотворительные лоты, которые во время выступления будет разыгрывать среди зрителей. В частности, Залужный подписал 25 украинских флагов, которые Федишин будет продавать в поддержку ВСУ.

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