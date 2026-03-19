Безуглая стала фигуранткой двух уголовных дел: в чем обвиняют нардепа — СМИ
В Офисе генпрокурора отказались комментировать подробности обвинений, чтобы не навредить расследованию.
Офис генерального прокурора зарегистрировал два уголовных производства против скандального народного депутата Марьяны Безуглой.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в ОГП.
По информации издания, нардеп стала фигуранткой двух уголовных дел по обвинению в государственной измене и разглашении государственной тайны.
Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены во исполнение постановлений Печерского районного суда города Киева.
В Офисе генерального прокурора в комментарии УНИАН сообщили, что сейчас идет следствие, и отказались комментировать подробности обвинений, чтобы не навредить расследованию.
В своем Telegram-канале Марьяна Безуглая косвенно подтвердила обвинения, заявив, что на нее «пытаются наступать, подавая как „госизмену“.
Причиной «преследования» нардеп назвала свой пост от 30 августа 2024 года, в котором она пишет, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский «забирает 72 бригаду из Угледара».
«Лучше бы он наступал на россиян», — упрекнула Безуглая гловкома ВСУ.
Напомним, в июле прошлого года нардеп Марьяна Безуглая пришла на митинг в поддержку НАБУ и САП с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.