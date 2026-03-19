Народный депутат Марьяна Безуглая

Офис генерального прокурора зарегистрировал два уголовных производства против скандального народного депутата Марьяны Безуглой.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в ОГП.

По информации издания, нардеп стала фигуранткой двух уголовных дел по обвинению в государственной измене и разглашении государственной тайны.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров ОГП.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены во исполнение постановлений Печерского районного суда города Киева.

В Офисе генерального прокурора в комментарии УНИАН сообщили, что сейчас идет следствие, и отказались комментировать подробности обвинений, чтобы не навредить расследованию.

В своем Telegram-канале Марьяна Безуглая косвенно подтвердила обвинения, заявив, что на нее «пытаются наступать, подавая как „госизмену“.

Причиной «преследования» нардеп назвала свой пост от 30 августа 2024 года, в котором она пишет, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский «забирает 72 бригаду из Угледара».

«Лучше бы он наступал на россиян», — упрекнула Безуглая гловкома ВСУ.

Напомним, в июле прошлого года нардеп Марьяна Безуглая пришла на митинг в поддержку НАБУ и САП с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.