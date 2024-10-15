Безуглая утверждает, что Сырский пытается устранить Сухаревского, чтобы назначить своего человека

Безуглая обвиняет Сырского, что тот "принимает решения на основе личных связей, а не объективных данных".
Народная депутат Марьяна Безуглая снова "атаковала" Александра Сырского: на этот раз она обвинила главкома ВСУ, что он якобы Сырский продолжает попытки устранения своего заместителя Вадима Сухаревского.
Об этом она написала в Facebook.
"Сырский продолжает попытки устранения своего заместителя Вадима Сухаревского, чтобы назначить направлением "своего" Куприя.
Истории, которые демонстрируют, что все равны, но более равны, что в ближайшем окружении уже действующего Главкома ВСУ тоже крутятся люди с пророссийскими взглядами и прошлым (у предшественника Кивалов и другие, здесь – Тарута и другие, например…), что он принимает решение на основе личных связей, а не объективных данных, и, несмотря на показную строгость, допускает абсолютно посторонних лиц к государственной тайне и управлению войском", – утверждает Безуглая.
Ранее нардепка Безуглая обвинила Сырского в потере еще одного Patriot.
Читайте также:
- Безуглая снова "наехала" на Залужного: что на этот раз придумала скандальная нардепка
- Безуглая набросилась с обвинениями на Баргилевича: нардепка направила запрос в ГБР
- "Люди гибнут необученными или убегают": в Раде заявили о плохой подготовке мобилизованных