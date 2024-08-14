Безуглая вновь раскритиковала Сырского: что депутатке не понравилось на этот раз

Одиозная народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала операцию ВСУ на Курщине. Также высказалась о том, что происходит на недавно единственном "официальном" фронте и выдвинула очередные претензии к Сырскому.

Об этом Безугла написала в Facebook.

Что не устроило Безуглу

Как отметила нардепка, идея попытаться перенести войну на территорию агрессора возникла давно, и наши спецслужбы, а также тогдашний руководитель восточного фронта "Хортица" Сырский поддерживали ее. Против выступал предыдущий Главнокомандующий ВСУ Залужный. Когда случилась смена главнокомандующего ВСУ, новый заручился политической поддержкой и стал планировать несколько серьезнее.

"Скажу честно, на фоне сплошных менеджерских провалов, которые были вполне ожидаемыми, поскольку Александр Станиславович терпит фиаско в среднесрочном планировании, подготовке резервов и элементарно не воспитывает себе сильных лидеров-помощников, а все замыкает на личный микроменеджмент, Главнокомандующий ВСУ стал одержим и снова в активных действиях"

В процессе подготовки и в силу такого автократического способа управления, отметила Безугла, было несколько "забыто" другое .

Авдеевка, после которой россияне прошли 30 км по неподготовленным позициям;

Харьковщина;

Торецкая ротация и скандалы с Содолем;

неподготовленная Покровско-Мирноградская агломерация и многое другое.

Она считает что все это было не ко времени на фоне "активных планов нашего единственного полководца".

"В настоящее время в Украине такой типаж действительно зародился только в одном человеке, и этот волевой вариант мышления довольно специфичен, а наш к тому же базируется на советской классической школе с системными знаниями, но с тем же фактическим отношением к человеческой жизни", – пишет народный депутат .

По мнению Безуглой, успех в Курской области объясняется следующими факторами: неожиданность, элитные подразделения и информационная тишина. В то же время Безугла говорит, что операция на Курщине влечет за собой многочисленные риски. Она упрекает Сырского за то, что:

с Торецка была снята бригада ДШВ – она стабилизировала оборону города после странной необоснованной ротации 24-й бригады;

ротации на Покровском направлении привели к катастрофическим последствиям – Мирноград находится в 9 км от врага и за 2,5 года не был подготовлен к обороне;

оборона Донецкой области – сейчас этому уделяется еще меньше внимания.

К тому же нардепка в очередной раз высказалась о кадровых ротациях генералитета на востоке, которые "вызывают беспокойство".

"Например, до сих пор в должности полковник Луценко, руководивший во время прорыва россиян на Очеретино, а его заместитель полковник Ледовый недавно… возглавил направление Торецкого и Временного Яра! У обоих действует "солодовская" методика: "вперед, вперед". После назначения Ледового ситуация еще больше ухудшилось, но Сырский подал этих двоих в Указ Президента на орден Богдана Хмельницкого ІІ степени!

Все это, говорит Безуглая, системные проблемы в ВСУ, о которых она писала раньше. Но есть и кое-что новое.

"Например, "под шумок" Курской "эйфории" Сырский выпустил распоряжение об отправке всего вновь Командования сил беспилотных систем, которое возглавляет Сухаревский и создавалось несмотря на его желание, на восток, что фактически означает его ликвидацию как институции", — пояснила политическая деятельница.

А "серый кардинал" Сырского, добавляет она, генерал "кошелек" Голоднюк проводит ряд интересных реорганизационных изменений с зачисткой молодежи и несогласных на стратегическом уровне.

"В жизни нет черно-белого. Последние месяцы я очень страдала психологически от комплекса вины, что моя кампания за системные изменения в ВСУ и против предыдущего Главкома способствовала тому, что к власти пришел еще хуже. Сейчас имею повод осторожно порадоваться хотя бы за то, что новый таки сделал что-то не хуже, а лучше, действительно лучше", – написала она.

По словам Безуглой, военные спрашивают ее: "О нас забудут? Сырский теперь будет делать все, что захочет? А как же другой фронт? А что с подготовкой? С переводами? С учебными центрами? С коррупцией? С неуважением к правде? С ликвидацией" неугодных"? Когда его уволят?"

"Нет. Ничего не забыто. И никто не должен забыть. Должен видеть и понимать. И прежде всего, президент", – утверждает скандальная нардепка.

Как считает нардепка, Украине нужен главнокомандующий, который будет развивать ВСУ, уделять внимание всем направлениям, воспитывать новых лидеров, готовить резервы и наступать.

"Александр Станиславович потребляет и не генерирует. И это едва ли не самая большая проблема, если обобщить. Откровенно и без "эйфории" Извините", — завершила свой спич Марьяна Безуглая.

Ранее командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ призвали президента Владимира Зеленского не освобождать от должности комбрига Эмиля Ишкулова. В Командовании ДШУ убеждают, что Ишкулова действительно хотят назначить на высшую должность. Однако нардепка Марианна Безугла утверждает, что таким образом там пытаются "замять инцидент", и обвинила в причастности к этому главкому Александру Сырскому.

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