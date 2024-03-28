Безуглая вышла из "Слуги народа", но есть один нюанс: подробности громкого скандала

Народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что подавала заявление на выход из фракции "Слуга народа", однако ей сказали, что та "неправильно оформлена". Она отметила, что ее "не отпускают" из фракции. Глава слуг в Раде Давид Арахамия подтвердил, что не принял заявление нардепки, аргументирует это угрозой кризиса в парламенте.

Об этом народные избранники рассказали в комментариях LIGA.net.

“Подавала [заявление], сказали “неправильно” оформлена. Не отпускают, короче”, – рассказала Безуглая.

Глава президентской фракции Давид Арахамия подтвердил, что не принял заявление нардепки.

"Я сказал, что не буду рассматривать такие вопросы, когда существует угроза кризиса в парламенте", — пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что это касается не только заявления Безуглой, но и всех других заявлений.

Нардеп Ярослав Железняк принялся объяснять ситуацию.

“Давайте я немного объясню, почему заявление о выходе Марьяны резко “потеряли” заявление о выходе. То же, почему постановление о составлении мандата другим коллегой из слуги не рассматривают. Факт в том, что в Слуге сейчас официально 235 депутатов. На самом деле не так, еще добавьте несколько внефракционных депутатов, которые делегированы в другие партнерские группы. Но вычтите депутатов "группы Разумкова". Но официально для Коалиции в лице одной фракции считается 226+ в «Слуге», – написал Железняк.

“Сейчас и так запас мал в 10 голосов, а если выпустить еще двух депутатов то будет вообще 8-м. И в будущем это достаточно большой риск. Фактически небольшая группа мажоритарщиков в СН сможет подвергнуть сомнению существование Коалиции. Поэтому никого уже отпускать не будут. Только когда другого выхода не будет”, – добавил он.

“На самом деле вопрос чисто политический. Коалицию могут формировать только фракции (а не группы), но уверен, если нужно – коллеги просто в случае необходимости подберут к себе депутатов из групп. Но… политически будет выглядеть плохо», – резюмировал нардеп.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла до сих пор не вышла из партии "Слуга народа". По состоянию на 28 марта, она даже не подала заявление. Детальнее — по ссылке.

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