Безуглая высказалась о Дне памяти: в Сети набросились на нее с обидами

Народная депутатка Марьяна Безуглая высказалась о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне, чем вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

8 мая. «Никогда снова» случилось снова. Но мир устоит, выстоит Украина”, — написала нардепка.

Пользователи прокомментировали сообщение Безуглой:

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, накануне Пасхи, в субботу, 4 мая, народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети сообщение с возмущением от большого количества праздничных поясов, которые украинцы напекли и демонстрировали в целом.

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