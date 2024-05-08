Безуглая высказалась о Дне памяти: в Сети набросились на нее с обидами

Реакция пользователей была неоднозначной.
Народная депутатка Марьяна Безуглая высказалась о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне, чем вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.
8 мая. «Никогда снова» случилось снова. Но мир устоит, выстоит Украина”, — написала нардепка.
Пользователи прокомментировали сообщение Безуглой:
Напомним, накануне Пасхи, в субботу, 4 мая, народная депутат Марьяна Безуглая опубликовала в соцсети сообщение с возмущением от большого количества праздничных поясов, которые украинцы напекли и демонстрировали в целом.
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