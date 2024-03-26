Безуглая высказалась об изменениях в СНБО: как отреагировала Сеть

Слова политики не вызвали возмущения в Сети.

Скандальная нардепка Марианна Безугла высказалась об изменениях в СНБО. По ее мнению, они целесообразны.

Об этом народная депутат написала на своей странице в Facebook.

Как утверждает Безугла, кадровые изменения нужно было применить еще раньше. Мол, "давно пора".

"Данилова уволили, в секторе национальной безопасности и обороны продолжаются ротации и изменения. Новый секретарь СНБО Литвиненко имеет вариабельный опыт как организации работы Института стратегических исследований, так и разведывательного органа Службы внешней разведки Украины. Считаю такую замену своевременной и способной предоставить новые шансы "болоту-заповеднику" под названием "СНБО", - написала она.

Реакция Сети

"Боже, Марьяна, вам самой не противно быть затычкой для всех?! Фу! Просто противно! По тебе тюрьма плачет, существо безуглое!"

"Вы действительно считаете что-то понимаете в этом?"

"Ты когда ржать перестанешь? Законопроект тупой отозвала уже?"

"Кажется, что Марьяна просто редактор, которому нужно писать новости. Больше дел у нее нет, кроме как повсюду вставлять свою "компетенцию"

"Возможно, но удивляет одно – почему так долго Президент не прислушался к Вашей профессиональной оценке? Почему так долго терпел??"

"Когда будет приказ об освобождении Сорняки Бессмысленной?"

"Ну и нахваталась дегенератка... Ее только в клетке возить по стране и показывать потомкам в качестве примера, кого нельзя выбирать для управления страной..."

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения вместо него Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР).

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