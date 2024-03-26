Безуглая высказалась об изменениях в СНБО: как отреагировала Сеть

Слова политики не вызвали возмущения в Сети.
Скандальная нардепка Марианна Безугла высказалась об изменениях в СНБО. По ее мнению, они целесообразны.
Об этом народная депутат написала на своей странице в Facebook.
Как утверждает Безугла, кадровые изменения нужно было применить еще раньше. Мол, "давно пора".
"Данилова уволили, в секторе национальной безопасности и обороны продолжаются ротации и изменения. Новый секретарь СНБО Литвиненко имеет вариабельный опыт как организации работы Института стратегических исследований, так и разведывательного органа Службы внешней разведки Украины. Считаю такую замену своевременной и способной предоставить новые шансы "болоту-заповеднику" под названием "СНБО", - написала она.
Реакция Сети
- "Боже, Марьяна, вам самой не противно быть затычкой для всех?! Фу! Просто противно! По тебе тюрьма плачет, существо безуглое!"
- "Вы действительно считаете что-то понимаете в этом?"
- "Ты когда ржать перестанешь? Законопроект тупой отозвала уже?"
- "Кажется, что Марьяна просто редактор, которому нужно писать новости. Больше дел у нее нет, кроме как повсюду вставлять свою "компетенцию"
- "Возможно, но удивляет одно – почему так долго Президент не прислушался к Вашей профессиональной оценке? Почему так долго терпел??"
- "Когда будет приказ об освобождении Сорняки Бессмысленной?"
- "Ну и нахваталась дегенератка... Ее только в клетке возить по стране и показывать потомкам в качестве примера, кого нельзя выбирать для управления страной..."
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения вместо него Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР).
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