Безуглая заявила, что готова ночевать в Раде: какая причина

Все дело в рассмотрении законопроекта о мобилизации.

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по мобилизации, которое должно состояться завтра, и заявила, что готова ночевать в Раде, ведь депутаты должны работать.

Соответствующее сообщение она сделала на своей странице в Facebook.

“Заседание Верховной Рады Украины закрыли, нет голосов, а заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по мобилизации запланировано на завтра, но прогнозирую, что оно не будет продуктивным. Снова. Посмотрим. Хотелось бы ошибиться. Очень”, – написала нардепка.

“Пришло время для тега #парламентский_кризис? Депутаты должны работать, готовы здесь ночевать, а коллеги?”, — добавила она.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая снова "наехала" на министра обороны Украины Рустема Умерова. На этот раз причиной стало то, что он "постоянно ходит из/за главкомом ВСУ", а требующих его внимания нерешенных проблем огромное количество.

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