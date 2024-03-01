Безуглой не понравились подсчеты Генштаба по поводу потерь россиян: что предлагает

Она говорит, что пришло время реализма.

Народная депутат Марьяна Безуглая недовольна подсчетами Генштаба относительно потерь россиян. Она представила свою идею.

Соответствующее сообщение нардепка сделала на своей странице в Facebook.

“Если уж Президент говорил о подтвержденных потерях противника, и они различаются, международные исследования предоставляют данные и т.д., то может сделать аудит подсчетов, Генеральный штаб ВСУ, Армия Информ? 17 танков и 36 артсистем? Пришло время реализма, а не генеральских селфи с советницами, автографами и штурмами Роботине для галочки. Украинцы уничтожали и уничтожают врага, считаю, нужно уважение правды”, — написала Безугла.

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Напомним, народная депутат Марьяна Безугла наехала в Сети на свою коллегу по парламенту Викторию Сюмар из фракции "Европейская солидарность" и ее мужа.

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