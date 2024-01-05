Безуглую отозвали с должности заместителя председателя Комитета ВР по национальной безопасности – нардеп

Скандальную нардепа Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя главы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Народную депутатку от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую 5 января отозвали с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины от ВО "Батькивщина" Вадим Ивченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой.

"Считаю, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, усиливающие наши позиции – в политическом и информационном пространствах", – сказал он.

Сама же Безуглая уже отреагировала на увольнение.

"Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале...Отдельная "благодарность" Завитневичу (Завитневич Александр – нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – ред.), что инициативно поставил на голосование такую рекомендацию", – написала Безуглая в своем Facebook.

Скандалы вокруг Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

В частности, ранее нардеп Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

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