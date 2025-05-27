«Безумие» Путина: изменит ли Трамп свой подход к России и введет новые санкции

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Целых два дня Вашингтон молчал, наблюдая за зверскими российскими обстрелами Украины, ставшими наиболее массированными за годы полномасштабной войны. ТСН.ua уже отмечал, что за три ночи — с 24 по 26 мая — Россия выпустила по Украине 995 средств воздушного нападения. По всей Украине десятки погибших, среди которых и дети и сотни пострадавших. Только в воскресенье, 25 мая, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог дописал в соцсети Х, добавив фото Киева в огне:

«Невыборочные убийства женщин и детей ночью в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, призванных защищать невинных людей. Прекратите убийство. Немедленно прекратите огонь».

Однако впоследствии «проснулся» и Трамп, набросившись с критикой на Владимира Зеленского, мол, каждое «его слово создает проблемы», добавив, что «это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа». На Путина Трамп тоже набросился, сказав, что «с ним что-то произошло и он совершенно сошел с ума». Но то, чего уже давно ждут от США — увеличения санкционного давления на Россию — Трамп так и не сделал. Только добавил: «Я не знаю, что черт случился с Путиным». Хотя, по информации The Wall Street Journal, Трамп рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе.

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Удастся ли Украине и нашим европейским союзникам удержать Трампа за столом переговоров и подтолкнуть его к увеличению давления на Путина? Читайте на сайте ТСН.ua.

Еще месяц назад западные СМИ сообщали, что с начала своего второго президентского срока Трамп только 12 раз встречался с представителями разведки для получения информации о самых актуальных вызовах нацбезопасности США. Для сравнения, в первый срок Трампа такие встречи проходили дважды в неделю. Хотя именно во время своего первого президентского срока, когда он устроил большой саммит с Путиным в Хельсинки, стоя рядом с главой Кремля на прессконференции, Трамп публично поставил под сомнение данные американской разведки по вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году.

Похоже, Трамп действительно считает, что его «искусство заключать соглашения» (именно так называется одна из его книг — Ред.) и ничем не подкреплена уверенность, что Путин в конце концов пойдет ему на уступки, принесут больше результатов, чем брифинги американской разведки и наработки хоть какой-то стратегии по войне России. Вместе с этим американские СМИ задают Трампу и его команде все больше неудобных вопросов по многим уступкам Путину, на которые уже пошел Белый дом, и что каждый телефонный разговор Трампа с Путиным делал последнего еще более агрессивным и приводил к увеличению числа смертей украинцев.

Данные многочисленных опросов общественного мнения в США доказывают, что большинство американцев не считают Россию союзником и поддерживают дальнейшую помощь Украине. санкционное давление на Россию и увеличить военную помощь Украине или довести подход «это не война Трампа» до конца, оставив Украину один на один с Россией с непредвиденными последствиями для Европы в целом.

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«Если вы хотите мира в Украине, жмите Россию. Если вы хотите войны, не делайте этого. Люди Трампа идут только на уступки. Именно этого и ожидал Кремль. США своей поразительной слабостью делают войну более длинной и кровавой, чем она должна быть», — дописал на днях в соцсети Х известный американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

В статье «Украина готовится к летнему наступлению России» старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг отмечает, что Россия готова увеличить темпы и масштабы атак, намекает на угрозу Харькову, а также испытывает украинскую оборону в Сумах и Запорожье. Однако основные усилия, по мнению эксперта, россияне сконцентрируют в направлении ключевых городов — Константиновка и Покровск — а также по завершении оккупации всей Донецкой области. Следующие четыре месяца будут сложными для украинских военных, ведь американская военная поддержка исчерпывается.

«Многие надежды полагались на возможность того, что президент Трамп разочаруется непреклонностью России, и что США начнут давить на Россию. Но Трамп фактически исключил это во время телефонного разговора с Путиным, когда фактически намекнул, что США покинут переговоры, в то же время предлагая перспективу торговли, а значит, и ослабление санкций. Но пока США позволяют реэкспорт (оружия — Ред.), Европа должна быть в состоянии удовлетворить большинство потребностей Украины», — добавляет Джек Уотлинг.

Итак, ключевой вопрос в том, позволят ли США Киеву и нашим союзникам покупать оружие для нужд Сил обороны Украины, даже если администрация Трампа публично выйдет из переговорного процесса. Пока Белый дом только угрожает это сделать, продолжая призывать к установлению режима прекращения огня. Украина согласилась на это более двух месяцев назад, причем безусловно. Кремль заявляет, что после первых более чем трех лет переговоров Украины и России в Стамбуле, готовит меморандум со своими требованиями. Но все они уже давно известны. И ключевая — именно остановка поставок западных вооружений в Украину.

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После телефонного разговора с Путиным 19 мая Трамп призвал Украину и Россию после Стамбула встретиться в Ватикане. Однако, по информации Reuters, Россия не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для переговоров. Скорее всего, сейчас Кремль будет добиваться личной встречи Путина с Трампом, чтобы озвучить свои требования на самом высоком уровне. И Трамп может согласиться на большой саммит с Путиным, ведь раньше он и его команда не исключали такой возможности даже несмотря на очевидные репутационные и рейтинговые потери для администрации Трампа.

«Он (Трамп — Ред.) уважительно относится к Путину, потому что действительно волнуется из-за риска обмена ядерными ударами. Трамп не понимает, что Путин не хочет прекращения огня.

Вряд ли Трамп встретится с Путиным до саммита НАТО в Гааге, до которого осталось меньше месяца. Хотя, по информации западных СМИ, союзники опасаются, что присутствие Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Гааге может привести к скандалу и даже срыву саммита, на самом деле проблема гораздо шире. До саммита НАТО еще предстоит саммит G7 в Канаде и, что более важно, торговые переговоры США-ЕС и ЕС-Китай. Поэтому многое в позиции администрации Трампа будет зависеть и от способности Вашингтона и Брюсселя договориться о новых торговых пошлинах, иначе ЕС будет компенсировать убытки, например, за счет увеличения торговли с Китаем.

К тому же, в интересах Белого дома помочь Силам обороны Украины сорвать планы России по поводу летнего наступления. Ведь, так или иначе, в дальнейшем продвижении россиян на поле боя американские СМИ обвинят именно Трампа. передачей Киеву дальнобойных возможностей, таких как, например, немецкие ракеты Taurus, способные серьезно повредить Керченский мост.

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«Я всегда говорил, что он (Путин — Ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой. Но если он это сделает, это приведет к падению России», — сказал Трамп после трехдневных российских воздушных атак по Украине, не исключив введения новых санкций против России. Financial Times впоследствии добавила, что в ЕС предлагают снизить ценовой «потолок» на российскую нефть от $60 до $45. Однако пока не известно, поддержит ли это Вашингтон.

Однако на самом саммите НАТО в Гааге и после него перед администрацией Трампа встанет еще большая проблема — долгосрочные цели России. В недавнем интервью глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко напомнил, что каждый день у России 1000–1200 новых контрактников, и это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему. К тому же напомним, как еще в начале апреля еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс обращал внимание на то, что сейчас Россия производит вооружения больше, чем все страны НАТО вместе взятые, и, по данным западных разведок, Москва будет готова напасть на одну или несколько стран ЕС уже через несколько лет.

Дата публикации 12:02, 27.05.25 Количество просмотров 41 Десятки тысяч войск врага уже на границе! Харьков в ожидании наступления уже через несколько дней