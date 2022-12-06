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"Безумная идея контрнаступления": Гайдай рассказал, куда собираются наступать оккупанты

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1737
Время на прочтение
1 мин
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"Безумная идея контрнаступления": Гайдай рассказал, куда собираются наступать оккупанты

Фото: Associated Press

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Сватового.

Российские оккупанты, скорее всего, собираются наступать на Купянск на Харьковщине.

Такое мнение высказал глава Луганской ОВА Срегий Гайдай.

"Очень много средств стянули в районе Сватового. Возможно, у них есть безумная идея контрнаступления на Купянск, я уже ничему не удивлюсь. Тем не менее, у них каждый день происходит наш любимый "хлопок". Уничтожаются здания, где оккупанты располагаются и их техника. При чем это происходит во всех окрестных селах в районе Сватового. Для понимания того количества солдат, которое стянули оккупанты в Сватово — в каждом частном доме размещаются десятки российских солдат", — рассказал Гайдай.

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Сватового и сохраняют огневой контроль над трассой "Сватово-Кременная".

Напомним, что погода в Луганской области начала способствовать темпам наступления украинских военных на Сватовском и Кременском направлениях. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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1737
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