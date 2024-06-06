"Безумная мобилизация" и "охота на людей": мэр Черновцов жестко разнес методы ТЦК

Городской голова Черновцов Роман Кличук пожаловался на "бездумную мобилизацию" от ТЦК, из-за которой люди боятся приезжать в город. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению пассажиропотока, из-за чего "Укрзализныця" вынуждена сокращать маршруты.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает местное издание "Чернівецький промінь".

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"В связи с бездумной мобилизацией, которая происходит, по моей информации, исключительно в Черновцах, на железнодорожном вокзале. Это выглядит практически так, как охота на людей, на гостей города. Сейчас все боятся ехать в Черновцы. Многие люди уже приспособились, они выходят раньше, в Коломне, а оттуда попутными автомобилями или маршрутками едут в Черновцы. Есть люди, которые на вокзале из поезда не выходят, а едут в депо, но таких – меньшинство", – отметил мэр.

По его словам, из-за работы ТЦК на вокзалах Черновцы могут остаться без транспортного сообщения.

"В связи с тем, что в Черновцы никто не приезжает, из Черновцов никто не выезжает. "Укрзализныця" справедливо видит уменьшение пассажиропотока и ради экономии сокращает маршрут. Я бы адресовал этот вопрос военной администрации и ТЦК, потому что такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать ни какой транспорт, ни автобусы, ни поезда", – сказал Роман Кличук.

Мэр Черновцов уточнил, что поддерживает мобилизацию, но не такими методами. Потому он призвал руководство ТЦК прекратить подобные действия.

"Конечно, мы это поддерживаем и понимаем (мобилизацию), что должны сделать все для обороны страны, но есть жизненно важные вещи, без которых город не будет работать. Если завтра остановится транспорт, не будет воды и канализации – будет коллапс в городе", – добавил Кличук.

Ранее сообщалось, что с 13 июня "Укрзализныця" отменяет поезд из Черновцов в Ужгород.

Напомним, что в Черновцах ТЦК обвинили в избиении и похищении музыканта.

А недавно, 1 июня в городе Черновцы произошла потасовка между 43-летним киевлянином и работником местного ТЦК и СП. Обстоятельства этой стычки выясняется полицией.

Также мы писали, что в селе Черепковцы Черновицкой области во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный напал с применением газового баллончика на представителя ТЦК и СП. Потерпевший военнослужащий получил серьезные травмы.

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