Безумные обстрелы приграничных районов Черниговщины: Зеленский назвал шокирующие цифры

Одним из главных вопросов, которые рассматривались на координационном совещании с участием президента, было разминирование сельскохозяйственных угодий на территории области.

В пятницу, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о безумных обстрелах, которыми российская армия терроризирует жителей приграничных районов Черниговской области.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении во время поездки в Черниговскую область.

“На 15 тысяч жителей приграничных громад Черниговщины, которые подвергаются постоянным таким ударам из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год. Не жалеют. Буквально каждого человека пытаются достать — хотят уничтожить всю жизнь здесь”, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, одним из главных вопросов, которые рассматривались на координационном совещании, было разминирование сельскохозяйственных угодий.

“Добавим скорости разминированию аграрной земли — то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин еще со времени оккупации”, — пообещал он.

Президент также отметил строительство фортификаций на территории Черниговщины, которое, по его словам, проходит по графику. Также он заслушал доклады областного военного руководства и руководителей сферы безопасности по вопросам обороны, уничтожения российских ДРГ, противодействия обстрелам.

В рамках программы "Сделано в Украине" Зеленский провел встречу с местными предпринимателями, на которой была представлена эта платформа для сотрудничества.

“Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям на Черниговщине — дополнительно. Это то, что должно поддержать”, — подчеркнул он.

Напомним, в Черниговской области продолжаются масштабные инженерные работы по укреплению государственной границы и строительству фортификационных сооружений для повышения обороноспособности страны.

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