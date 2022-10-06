"Безумные трусы": в ОП отреагировали на вражеские ракетные удары по многоэтажкам в Запорожье

К утру 6 октября российские войска попали ракетами в жилые дома в Запорожье.

В Офисе украинского президента отреагировали на атаку оккупантов. Руководитель ОП Андрей Ермак отмечает, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми.

Такое мнение он высказал в своем Telegram.

"Безумные трусы. Российский вопрос необходимо решить раз и навсегда. Делать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция", — подчеркнул Ермак.

По его словам, возможен только "тотальный разгром врага и привлечение к ответственности".

Как сообщалось, над утра 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома. Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов. По предварительной информации, враг нанес 7 ракетных ударов.

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