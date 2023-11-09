Безумные успехи ВСУ на юге и ракетный удар по Днепру: главные новости ночи 9 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 ноября 2023 года:
- Данилов заявил о "безумных успехах" ВСУ на Крымском направлении Читать далее –>
- В Госдепе заявили об обязанности США помогать Украине и Израилю Читать далее –>
- В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
- Путин будет избегать темы войны в Украине во время предвыборной кампании — ISW Читать далее –>
- Нахальная Россия со своим неоимпериализмом грозит не только Украине — США в ООН .
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