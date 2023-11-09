Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Безумные успехи ВСУ на юге и ракетный удар по Днепру: главные новости ночи 9 ноября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3156
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Безумные успехи ВСУ на юге и ракетный удар по Днепру: главные новости ночи 9 ноября 2023 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 ноября 2023 года:

  • Данилов заявил о "безумных успехах" ВСУ на Крымском направлении Читать далее –>
  • В Госдепе заявили об обязанности США помогать Украине и Израилю Читать далее –>
  • В Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
  • Путин будет избегать темы войны в Украине во время предвыборной кампании — ISW Читать далее –>
  • Нахальная Россия со своим неоимпериализмом грозит не только Украине — США в ООН .

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3156
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация