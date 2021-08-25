"Безвольные рабы сатанизма": в Одессе мужчина отказался надеть маску и устроил скандал

Мужчина представился "народным журналистом" и отказался надеть маску.

В Одессе в одном из супермаркетов города мужчина отказался надеть маску и заявил, что в "Конституции нигде не прописан этот долг".

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Об этом Александр Надьожа, который спровоцировал конфликт, написал на своей странице в Facebook.

На видео видно, как человек, который называет себя "народным журналистом" в супермаркете игнорирует просьбы работников надеть маску. Он заявляет, что он "не раб, а живой человек".

Мужчина на своей странице в Facebook добавил, что он все-таки не надел маску, а работников супермаркета, которые требовали от него соблюдать закон, он назвал "безвольными рабами сатанизма".

Напомним, ранее скандальный "ковид-диссидент" со Львова Остап Стахив вместе со своими единомышленниками проникли в Иршавскую районную больницу Закарпатье, чтобы доказать, что "коронавируса нет". Их задержали правоохранители.

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