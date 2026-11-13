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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Безвозмездная вазэктомия на средства государства: в Украине предлагают ввести стерилизацию для мужчин

На сайте Кабмина зарегистрировали петицию с требованием включить добровольную мужскую стерилизацию (вазэктомию) в Программу медицинских гарантий, чтобы сделать безвозмездную процедуру в государственных клиниках и разделить ответственность за планирование семьи.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Хирургический кабинет

Хирургический кабинет / © pexels.com

На сайте Кабмина 12 ноября приступили к сбору подписей за петицию о государственной поддержке добровольной мужской стерилизации — вазэктомии. Правительство просят обеспечить бесплатное проведение процедуры и информирование о мужской контрацепции.

Автор петиции Елена Минахина призывает сделать ответственность за планирование семьи общей. По ее словам, высокая стоимость процедуры в частных клиниках и нехватка информации делают ее малодоступной.

На вечер 13 ноября петиция уже набрала более 1000 голосов.

О чем идет речь в петиции

Автор просит включить добровольную вазэктомию в Программу медицинских гарантий. Это предусматривает безвозмездную процедуру в государственных медучреждениях по письменному согласию пациента.

«Вопрос предотвращения нежелательной беременности не может ложиться исключительно на женские плечи», — отмечает автор петиции.

Ссылаясь на статью 281 Гражданского кодекса Украины, Минахина отмечает, что процедуру проводят исключительно по добровольному письменному согласию совершеннолетнего мужчины.

Второе требование — ввести государственную информационную кампанию о мужской контрацепции как альтернативу абортам. Инициативу автор объясняет стремлением предотвращать нежелательные беременности и привлекать мужчин к ответственному планированию отцовства.

Отметим, что электронная петиция — это обращение к правительству с предложением рассмотреть определенный вопрос. Представить ее может каждый гражданин Украины, а для рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей. Достижение этого порога не означает автоматического принятия предложенных изменений или претворения инициативы в жизнь.

Напомним, недавно в Кабмин подали петицию с требованием полностью запретить аборты по желанию женщины. Автор просит сохранить возможность абортов по медицинским показаниям.

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