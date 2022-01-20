Безжалостно била по голове старушку: на Закарпатье невестка во время ссоры отняла жизнь свекрови (фото)

Безжалостно била по голове старушку: на Закарпатье невестка во время ссоры отняла жизнь свекрови (фото)

Женщину уже задержали и поместили в изолятор, известно, что она состоит на учете у врача-психиатра.

В среду, 19 января, в селе Малая Уголька Тячевского района Закарпатской области во время ссоры 39-летняя невестка жестоко избила свою 74-летнюю свекровь. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Около 17:00 к полицейским обратилась жительница села Малая Уголька Тячевского района. Женщина сообщила, что избила свою свекровь, в результате чего потерпевшая скончалась", — говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские выяснили, что примерно час до того между 39-летней женщиной и ее свекровью возникла ссора. Женщина во дворе дома начала избивать 74-летнюю родственницу по голове. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Предварительно установлено, что женщина состоит на учете у врача-психиатра. Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос об уведомлении женщины о подозрении в совершении преступления и избрании ей меры пресечения.

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