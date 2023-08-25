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Безжалостно уничтожают окупантов: Залужный показал, как украинские воины накрывают врага "Градами"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1388
Время на прочтение
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Безжалостно уничтожают окупантов: Залужный показал, как украинские воины накрывают врага "Градами"

ВСУ накрывают врага "Градами"/Скриншот из видео Валерия Залужного

Украинские военные постоянно и самоотверженно работают над тем, чтобы выбить врага с нашей земли.

Так, воины ВСУ мощно накрывают захватчиков огнем. Помогают им в этом БМ-21 "Град".

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный.

"Воины-реактивники 22-й отдельной механизированной бригады безжалостно уничтожают оккупантов адским огнем из БМ-21 "Град". С каждым выстрелом приближаем Победу!", — написал Залужный.

Залужный показал, как наши бойцы накрывают оккупантов огнем

Залужный показал, как наши бойцы накрывают оккупантов огнем

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал, как воины 225-го ОШБт подбили вражеский танк близ Бахмута. Осуществить это удалось с помощью FPV-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
1388
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