"Бидося с интеллектуальным развитием": опубликовали "перлы" участников ВНО по украинскому языку

Специалисты обеспокоены тем, насколько снизился уровень интеллекта у среднестатистического участника ВНО.
Проверка ответов ВНО по украинскому языку и литературе поразила преподавателей низким уровнем интеллектуального развития среднестатистических выпускников. Они не знают простых понятий.
Об этом сообщили на странице образовательного сайта "Моє пташеня".
"Знаю, что многие мои друзья ждут #перлопоперло, но в этом году будет совсем мало. И не потому, что наши выпускники начали писать грамотнее. Скорее наоборот. Проверка этого года показала, что с общим интеллектуальным развитием среднестатистического участника ВНО произошла какая-то бедося. И это настолько печально, что смеяться над этим не получается", — написала преподаватель Дария Дмитриева.
Она отмечает, что неожиданно выяснилось, что 20% выпускников не понимают, что такое "стереотип" даже при приведенных в тексте задачи определений и примеров.
"Иначе как можно трактовать фразы" стереотип — это злой и плохой человек" или "я себя отношу к положительному стереотипу, потому что мне это нравится". Сколько было прочитано о черной кошке, пустых ведрах и блондинках пусть останется нашей страшной тайной", — написала преподаватель.
Среди "перлов" выпускников зафиксировали следующие:
- Человек берет других людей под одни грабли.
- Грести всех подходящих людей под одну миску.
- Китай учредил лапшу.
- Борщ передается из поколения в поколение.
- Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле.
- Негативные стереотипы делают митинги.
- Стереотипы — это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть.
- Стереотипы съедают народ изнутри.
- Стервотип.
Напомним, что вступительная кампания для детей из Крыма и Донбасса в этом году продлится с 7 июня по 24 сентября.