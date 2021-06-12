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"Бидося с интеллектуальным развитием": опубликовали "перлы" участников ВНО по украинскому языку

"Бидося с интеллектуальным развитием": опубликовали "перлы" участников ВНО по украинскому языку

Pexels

Специалисты обеспокоены тем, насколько снизился уровень интеллекта у среднестатистического участника ВНО.

Проверка ответов ВНО по украинскому языку и литературе поразила преподавателей низким уровнем интеллектуального развития среднестатистических выпускников. Они не знают простых понятий.

Об этом сообщили на странице образовательного сайта "Моє пташеня".

"Знаю, что многие мои друзья ждут  #перлопоперло, но в этом году будет совсем мало. И не потому, что наши выпускники начали писать грамотнее. Скорее наоборот. Проверка этого года показала, что с общим интеллектуальным развитием среднестатистического участника ВНО произошла какая-то бедося. И это настолько печально, что смеяться над этим не получается", — написала преподаватель Дария Дмитриева.

Она отмечает, что неожиданно выяснилось, что 20% выпускников не понимают, что такое "стереотип" даже при приведенных в тексте задачи определений и примеров.

"Иначе как можно трактовать фразы" стереотип — это злой и плохой человек" или "я себя отношу к положительному стереотипу, потому что мне это нравится". Сколько было прочитано о черной кошке, пустых ведрах и блондинках пусть останется нашей страшной тайной", — написала преподаватель.

Среди "перлов" выпускников зафиксировали следующие:

  • Человек берет других людей под одни грабли.
  • Грести всех подходящих людей под одну миску.
  • Китай учредил лапшу.
  • Борщ передается из поколения в поколение.
  • Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле.
  • Негативные стереотипы делают митинги.
  • Стереотипы — это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть.
  • Стереотипы съедают народ изнутри.
  • Стервотип.

Напомним, что вступительная кампания для детей из Крыма и Донбасса в этом году продлится с 7 июня по 24 сентября.