"Бидося с интеллектуальным развитием": опубликовали "перлы" участников ВНО по украинскому языку

Специалисты обеспокоены тем, насколько снизился уровень интеллекта у среднестатистического участника ВНО.

Проверка ответов ВНО по украинскому языку и литературе поразила преподавателей низким уровнем интеллектуального развития среднестатистических выпускников. Они не знают простых понятий.

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Об этом сообщили на странице образовательного сайта "Моє пташеня".

"Знаю, что многие мои друзья ждут #перлопоперло, но в этом году будет совсем мало. И не потому, что наши выпускники начали писать грамотнее. Скорее наоборот. Проверка этого года показала, что с общим интеллектуальным развитием среднестатистического участника ВНО произошла какая-то бедося. И это настолько печально, что смеяться над этим не получается", — написала преподаватель Дария Дмитриева.

Она отмечает, что неожиданно выяснилось, что 20% выпускников не понимают, что такое "стереотип" даже при приведенных в тексте задачи определений и примеров.

"Иначе как можно трактовать фразы" стереотип — это злой и плохой человек" или "я себя отношу к положительному стереотипу, потому что мне это нравится". Сколько было прочитано о черной кошке, пустых ведрах и блондинках пусть останется нашей страшной тайной", — написала преподаватель.

Среди "перлов" выпускников зафиксировали следующие:

Человек берет других людей под одни грабли.

Грести всех подходящих людей под одну миску.

Китай учредил лапшу.

Борщ передается из поколения в поколение.

Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле.

Негативные стереотипы делают митинги.

Стереотипы — это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть.

Стереотипы съедают народ изнутри.

Стервотип.

Напомним, что вступительная кампания для детей из Крыма и Донбасса в этом году продлится с 7 июня по 24 сентября.

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