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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Биг Тейсти уходит из меню McDonald’s: украинцы продают бургеры за бешеные цены на OLX

McDonald’s объявил об исчезновении Биг Тейсти из меню, и на OLX уже появились предложения по 20 000 грн за коробку.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
McDonald’s

McDonald’s

Легендарный бургер Биг Тейсти вскоре исчезнет из меню украинских McDonald’s. Эта новость всколыхнула Сеть и вызвала волну ностальгии среди поклонников, а некоторые решили воспользоваться ситуацией крайне неординарным способом.

Об этом компания сообщила на официальной странице.

Как стало известно, на популярной платформе онлайн-объявлений OLX начали появляться предложения о продаже коробок из-под Биг Тейсти. Цена за такую «реликвию» достигает невероятных 20 000 гривен.

Объявление о продаже коробки из-под Биг Тейсти

Объявление о продаже коробки из-под Биг Тейсти

В Одессе при этом появилось объявление о продаже свежего, неоткрытого бургера Биг Тейсти, приобретенного накануне вечером, 30 апреля. В качестве бонуса к бургеру прилагается порция картофеля «дипы».

Объявление о продаже Биг Тейсти

Объявление о продаже Биг Тейсти

В McDonald’s Украина заявили, что выведение Биг Тейсти из меню связано с постоянной работой над обновлением ассортимента и желанием предложить клиентам новые интересные позиции. Представители компании отметили, что точная дата исчезновения бургера будет зависеть от наличия ингредиентов на кухнях ресторанов.

Напомним, на украинских онлайн-платформах купли-продажи недавно появились объявления о продаже ядовитых сколопендр.

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