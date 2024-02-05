Бигус заявил, что за его командой следили сотрудники СБУ: в спецслужбе отреагировали

Руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус заявил, что за его командой следил Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Соответствующее расследование появилось 5 февраля на официальном YouTube-канале Bihus.Info.

"Именно Департамент защиты национальной государственности СБУ нагнал сюда 30 человек, чтобы установить камеры в наши гостиничные номера и даже в баню", – сказал Денис Бигус.

В понедельник, 5 февраля, вечером на сайте СБУ появился комментарий спецслужбы, в котором говорится о процессуальных действиях по расследованию уголовного производства о наркопреступности, и одновременно, о незаконном использовании средств слежки:

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"Противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности Службы безопасности Украины. По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники "Bihus.Info". В частности, одна из операторов, которая фигурировала в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", — говорится в заявлении.

В то же время СБУ заявляет, что ею открыто уголовное производство по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Проводятся ответные процессуальные действия.

СБУ также подтвердила увольнение руководителя ДЗНД, не называя его имени.

"Также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы. Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", – резюмирует пресс-служба СБУ.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на незаконную слежку за журналистами проекта Bihus.Info, в результате которого в Сеть слили видео, на котором работники команды расследователей якобы употребляли наркотические вещества.

Зеленский даже лично говорил с главой СБУ после инцидента. Президент сказал, что "нужно найти ответы на все это" и заверил, что СБУ проведет расследование и найдет виновных.

Между тем, в Службе безопасности Украины сообщили, что по этому факту открыто уголовное производство по ст. 359 ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации") УК Украины.

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