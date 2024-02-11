Bihus.Info подозревает, что кураторов слежки хотели наградить: реакция СБУ

В СБУ уже успели отреагировать на запрос.

Bihus.Info направил запрос в Службу безопасности Украины по поводу награждения орденом Даниила Галицкого руководителя департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко. Он, отметим, был уволен после огласки слежки за журналистами. Также подозревают работника СБУ Игоря Кравченко, причастного к слежке.

Об этом идет речь в сюжете Bihus.Info.

В СБУ уже успели отреагировать на запрос. Там отрицают наличие данного ордена у Семенченко.

Как говорится в сюжете Bihus.Info, после публикации расследования по причастности СБУ к слежке за журналистами сотрудникам спецслужбы запретили использовать брендовую одежду, дорогие часы и элитные автомобили. Соответствующая рассылка, по данным проекта, появилась во внутренних чатах СБУ и дошла до журналистов.

" К сведению руководителей! Прошу исключить использование оперативным составом во время служебной деятельности (в рабочее время) брендовой одежды, дорогих часов, элитных авто, и т.д. Исключительно тактическая одежда! Выполнение указания под личную ответственность руководителей подразделений… Передайте личному составу о недопущении ходить в брендовой одежде, ездить на дорогих авто и т. д. (в том числе и особенно в выходные дни), поскольку Бигусы будут активно работать. Без всяких исключений! — цитирует проект сообщения из внутренних чатов спецслужбы.

После публикации расследования "журналисты разных редакций начали активно сообщать в соцсетях, которые также уже знакомы с Игорем Кравченко.

"Некоторые – потому, что он вытаскивал их на встречу, некоторые – потому что он приходил к ним в редакцию. Вспомнили и то, что, по словам Игоря, ему поручили заниматься всеми журналистами", – заявили расследователи.

Добавим, что президент Владимир Зеленский после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой сотрудников проекта Bihus.Info провел разговор с главой СБУ Василием Малюком.

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