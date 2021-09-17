Бил деревянными палками: под Ужгородом будут судить депутата, который скрывал дома иностранных мигрантов

В отношении чиновника открыли два уголовных производства.
На Закарпатье под суд отправили местного депутата поселкового совета, который у себя дома незаконно скрывал иностранных мигрантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.
Как стало известно, депутат незаконно удерживал у себя дома трех граждан Индии. Им он покупал продукты питания и предоставлял жилье. В то же время систематически избивал их деревянными палками. В будущем он планировал нелегально переправить их через границу в страны ЕС. На этом он должен был заработать 3,5 тысячи долларов.
"В конце апреля этого года иностранцам удалось покинуть дом: разбив окно на втором этаже, они выбрались на соседний двор, откуда бежали к дому одной из местных жительниц. С ее помощью сообщили о преступлении правоохранителям", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Местного депутата задержали и открыли по отношению к нему уголовные производства о незаконном лишении свободы и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины нескольких человек.
Напомним, что в Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали просто во время сессии.