Бил деревянными палками: под Ужгородом будут судить депутата, который скрывал дома иностранных мигрантов

Бил деревянными палками: под Ужгородом будут судить депутата, который скрывал дома иностранных мигрантов

В отношении чиновника открыли два уголовных производства.

На Закарпатье под суд отправили местного депутата поселкового совета, который у себя дома незаконно скрывал иностранных мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Также читайте Мошенник завладел жильем умершего: прокуратура вернула общине Киева квартиру стоимостью более 1 млн гривен

Как стало известно, депутат незаконно удерживал у себя дома трех граждан Индии. Им он покупал продукты питания и предоставлял жилье. В то же время систематически избивал их деревянными палками. В будущем он планировал нелегально переправить их через границу в страны ЕС. На этом он должен был заработать 3,5 тысячи долларов.

"В конце апреля этого года иностранцам удалось покинуть дом: разбив окно на втором этаже, они выбрались на соседний двор, откуда бежали к дому одной из местных жительниц. С ее помощью сообщили о преступлении правоохранителям", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Местного депутата задержали и открыли по отношению к нему уголовные производства о незаконном лишении свободы и содействие в незаконной переправке через государственную границу Украины нескольких человек.

Напомним, что в Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали просто во время сессии.

Новости мира: украинская генпрокуратура просит Чехию выдать задержанного Александра Франчетти

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку