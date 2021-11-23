Бил девочку, пока мать лечилась: в Житомирской области изъяли детей из семьи

Отчиму грозит штраф.
Дознаватели Бердичевского районного отдела полиции объявили 36-летнему жителю района о подозрении в нанесении телесных повреждений ребенку. Теперь правонарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы. Досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
В ходе проверок правоохранители задокументировали и пренебрежение матерью обязанностей по воспитанию детей. В отношении женщины составлен административный протокол. В настоящее время дети изъяты из семьи.
Напомним, 24 октября в полицию поступило сообщение от жительницы Бердичевского района об избиении сожителем ее малолетней 8-летней дочери. Правоохранители выяснили, что пока женщины не было дома, отчим ребенка присматривал за тремя детьми. Мужчина, как выяснилось, избивал девочку.
Как сообщалось, в Орехове Запорожской области женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением. Очевидцы сообщили, что женщина с ребенком ждали своей очереди в коридоре. Девочка капризничала, а мать начала ее унимать.
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