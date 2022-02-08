Бил девушек ногами ради лайков: тиктокер из Днепра записал видео с извинениями и сказал, что "пошутил"

Бил девушек ногами ради лайков: тиктокер из Днепра записал видео с извинениями и сказал, что "пошутил"

Вскоре после того, как видео начало распространяться в мессенджерах, тиктокера нашли полицейские.

В Днепре парень, который избивавал девушек ногами, извинился за свое поведение. Таким образом он якобы пытался пошутить.

Соответствующее видео попало в социальные сети.

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“Извините, пожалуйста, что я девушкам давал “под****ник”. Такое больше никогда не повторится. Я не хотел никого обидеть. Я пошутил. Мне очень стыдно за свое поведение”, — сказал в ролике молодой человек.

Отметим, что видео, которое парень снимал для лайков в ТикТоке, взорвало соцсети. В комментариях к публикациям местные жители стали писать, что они тоже якобы становились жертвами нападений на разных улицах города.

Новости Украины: тиктокер, который избивал девушек в Днепре, извинился и сказал, что "пошутил"

Вскоре после того, как видео начало распространяться в мессенджерах, тиктокера нашли полицейские.

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