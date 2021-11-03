Бил дубинкой и насиловал: в Винницкой области отец год издевался над дочерью, пока ее мать была на заработках

Бил дубинкой и насиловал: в Винницкой области отец год издевался над дочерью, пока ее мать была на заработках

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

В Винницкой области 38-летний мужчина избивал и насиловал свою 17-летнюю дочь. Мать девушки в это время была на заработках.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Несовершеннолетняя рассказала, что она живет вместе со своим отцом и мачехой. Мать девочки на заработках за рубежом. Потерпевшая учится в одном из вузов и долго молчала об издевательствах. Однако после очередного изнасилования девушка обо всем рассказала матери. Женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что ее бывший муж на автомобиле вывез дочь за город и совершил сексуальное насилие.

17-летняя потерпевшая рассказала полиции, что отец уже год насилует ее. Также мужчина избивал дочь резиновой дубинкой и запугивал.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируется ст.152 Уголовного Кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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