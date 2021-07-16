Бил и душил палкой: в Полтавской области неизвестный напал на продавщицу

Женщину спас мужчина, который проезжал мимо.

В Кременчуге Полтавской области рано утром 16 июля неизвестный мужчина напал на продавщицу одного из магазинов. Злоумышленник ударил ее, а после начал душить палкой. К счастью, женщине удалось спастись.

Об этом пишет местное издание "Кременчугская газета".

Отмечается, что инцидент произошел в 4 утра в Кременчуге на Молодежном в районе одного из садиков. Там женщина, которая работает в магазине, как раз вышла вылить воду после мытья пола. В этот момент неизвестный мужчина с бородой, невысокого роста и в маске без слов напал на нее.

По информации соцсетей, мол нападающий нанес женщине несколько ударов по голове, после чего повалил на пол и начал душить палкой. В это время мимо проезжал мужчина, который встал на защиту женщины, и нападающий убежал. На место вызвали полицию и "скорую".

Напомним, в Харькове трое мужчин до полусмерти избили парня, который, по их мнению, украл у одного из них телефон. Вора избили до потери сознания.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области возле одного из ТЦ между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который перерос в драку.

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