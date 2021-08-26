Бил и душил: в Запорожье мужчина пытался повесить свою собаку

Свидетели немедленно вызвали полицию на место инцидента.

В Запорожье произошел ужасный случай, связанный с жестоким обращением с животными.

Как сообщила зооволонтер Елена Пылевая, инцидент произошел на улице Запорожского казачества.

Пьяный мужчина сначала бил и душил своего пса. Затем он начал подвешивать его к дереву на поводку. При этом высота была примерно два метра. Мужчину заметили случайные прохожие, которые вызвали на место полицию.

Мужчину доставили в райотдел полиции для выяснений обстоятельств. Собаку забрали неравнодушные горожане.

Напомним, что на Луганщине мужчина повесил собаку на дереве.

А в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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