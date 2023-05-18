Бил и изнасиловал: на Полтавщине мужчина издевался над женщиной, которую приютил

В Полтавской области задержан 50-летний местный житель за преступление. Он приютил женщину, а потом издевался над ней.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что полтавчанин по просьбе знакомых приютил у себя дома бежавшую от войны женщину из Харковщины. Однако она даже не могла представить, чем все закончится.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, поиздевался над потерпевшей: запугивал, требовал признаться в причастности к диверсионной работе в пользу страны-агрессора, избивал и изнасиловал", — говорится в сообщении ведомства.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал частично и обжаловал решение первой инстанции. Злоумышленник лишен свободы на 6 лет.

Напомним, в Одессе полиция задержала мужчину, который признался в убийстве незнакомца, пригласившего его переждать комендантский час у себя дома.

Читайте также: