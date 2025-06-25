Бил и принуждал к "покаянию": волынянин довел 13-летнего сына до самоубийства

Волынянина судили за доведение до самоубийства 13-летнего сына / © donbass.ua

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На Волыни 65-летний мужчина приговорен к 8 годам заключения за доведение до самоубийства своего 13-летнего сына.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Суд признал 65-летнего жителя одного из сел Владимирского района виновным в доведении 13-летнего сына до самоубийства (ч.3 ст. 120 УК). Многодетному отцу назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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Детали трагической истории

Напомним, что подросток покончил с собой вечером 12 мая 2023 года.

В прокуратуре отметили, что ребенок испытывал систематическое издевательство, побои, унижения, тотальные ограничения, запугивания религиозного содержания, принуждение к повиновению, «послушанию и покаянию».

В полиции рассказывали, что мужчина провозгласил себя исповедником странной веры, по которой все должны подчиняться ему и выполнять только его наставления.

«Фигурант заставлял сына чувствовать обиду, страх, вину и ничтожество, из-за чего парень получил психологические травмы, которые мешали ему развиваться. Он контролировал его поведение и мысли, ограничивал в любых подростковых развлечениях, загружал работой и нередко наносил побои», — говорилось в сообщении Волынской полиции.

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По словам правоохранителей, такое давление и издевательство повлияли на эмоциональное состояние парня, что он решил совершить самоубийство.

Как уточняет «Суспільне», несколько лет назад также покончил жизнь самоубийством еще один ребенок в этой семье.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы