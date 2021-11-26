Бил и угрожал расправой: одессита осудили за домашнее насилие

Бил и угрожал расправой: одессита осудили за домашнее насилие

Женщина обратилась в правоохранительные органы, из-за чего мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности.

36-летний одессит приговорен к совершению домашнего насилия над своей женой. Ближайшие 3,2 года он проведет в тюрьме.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Житель Одессы, который жил в гражданском браке со своей женой 6,5 лет, вел себя жестоко, применяя психологическое давление, систематически оскорблял женщину. Он также унижал ее достоинство, угрожал физической расправой и совершал физическое насилие.

Женщина обращалась в полицию, и обидчика неоднократно привлекали к административной ответственности.

Его умышленные действия квалифицированы как преступление — домашнее насилие, причиняющее физические, психологические страдания, приводит к расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости, ухудшению качества жизни потерпевшей (ст. 126-1 УК Украины).

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал и раскаялся.

Следует отметить, что указанное преступление мужчина совершил в период испытательного срока, ведь за 12 дней до совершенного он был осужден за имущественное преступление.

За совершение домашнего насилия одессита приговорены к 1 году заключения.

Однако, учитывая несостоявшееся наказание за кражу, Суворовский районный суд перечислил назначенную меру наказания и ближайшие 3 года и 2 месяца злоумышленник проведет за решеткой.

Напомним, что в Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который годами пытал и насиловал своих родных детей.

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