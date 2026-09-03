Бил камнем и крушил палатки: на Закарпатье задержали джипера за нападение на туристов (фото)

Задержание подозреваемого / © закарпатская областная прокуратура

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На Закарпатье правоохранители задержали 47-летнего жителя Тячевского района, подозреваемого в нападении на туристов у горного озера Апшинец в Карпатах — мужчина избивал пострадавшего камнем и трекинговой палкой.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура в Facebook.

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Конфликт из-за замечаний

Речь идет о стычке между туристами и джиперами, которая произошла у высокогорного озера в Карпатах. Группа мужчин на внедорожниках прибыла на территорию памятника природы местного значения — озеро Апшинец на Свидовецком массиве. В ответ на замечания туристов о запрещении проезда автомобилями задержанный беспричинно начал ссору с одним из туристов.

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Во время нападения он сначала ударил потерпевшего камнем, а затем нанес серию ударов металлической трекинговой палкой по всему телу. Нападение завершилось полным повреждением туристических палаток и снаряжения.

Какая ответственность грозит нападавшему

Следователи готовят задержанному официальное подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Прокуратура будет просить суд оставить мужчину под стражей во время расследования.

«То, что произошло у озера Апшинец, не останется без должной реакции. Это дело держу на личном контроле. Правоохранители устанавливают всех причастных к нападению, и каждый из них будет отвечать за свои действия. Наказание будет неотвратимым и справедливым», — подчеркнул руководитель областной прокуратуры Мирослав Пацкан.

Кто причастен и какой ущерб понесли туристы

Анонимная страница «Вартові Карпат» утверждает, что среди участников инцидента были туристы, а также якобы местный житель Иосиф Варга, организующий джип-туры, депутат Мостиского горсовета от УГП Юрий Дьолог и директор украинского чаптера международного мотоклуба владельцев Harley-Davidson.

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По подсчетам активистов, реальный ущерб отдыхающим составляет более 20 тысяч гривен — из-за потери палаток им пришлось немедленно спускаться с гор в ближайший населенный пункт, чтобы не остаться ночью под открытым небом.

Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где у него зафиксировали ушибы мягких тканей спины, грудной клетки, плеча и предплечья. В комментарии изданию «УП.Жизнь» в сообществе рассказали, что после консультации с адвокатом и полицейскими мужчина решил не обращаться с заявлением об избиении.

По информации «Вартовых Карпат», пообщавшихся со свидетелями и пострадавшими, белый внедорожник с наклейкой нидерландского благотворительного фонда Protect Ukraine появился вблизи озера вечером 23 августа. На обнародованном видео видно, как автомобиль проезжает по заповедным альпийским соснам и источнику.

Что говорят очевидцы

По словам очевидцев, компания в машине имела явные признаки алкогольного опьянения. После остановки водитель вошел в водоем, несмотря на его охранный статус, а когда туристы сделали ему замечания, начал грубо ругаться и угрожать им физической расправой.

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Задержание подозреваемого / © закарпатская областная прокуратура

Задержание подозреваемого / © закарпатская областная прокуратура

Задержание подозреваемого / © закарпатская областная прокуратура

Активисты рассказывают, что впоследствии мужчина подошел к туристу, сделавшему ему замечание, и стал рвать руками палатки в лагере. Когда отдыхающий применил против него газовый баллончик, нападающий бросился на него с кулаками, поднял камень и ударил путешественника по спине. После этого мужчина пошел промывать глаза к озеру, а затем вернулся и повредил еще одну палатку — девушки, которой на тот момент не было на месте. Другой очевидец, пытавшийся его остановить, получил удар трекинговыми палками по лицу.

По данным «Сторожевых Карпат», другие пассажиры внедорожника предлагали пострадавшему нож для «разрешения» конфликта, а сам нападающий угрожал расправой. Перед тем как покинуть озеро, компания передала свидетелю 4,4 тысячи гривен на возмещение поврежденного имущества, которое впоследствии передало пострадавшему.

Напомним, в Киеве произошла стрельба между силовиками во время спецоперации по предотвращению теракта ФСБ РФ. СБУ заявила о нападении подразделения Сил обороны, не уточнив, какого именно. По данным СМИ и пабликов, на месте могли находиться представители ГУР.

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