Бил кулаками по телу и голове: на Прикарпатье мужчина расправился с собственной матерью

Жителя Прикарпатья приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство собственной матери.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

51-летний мужчина избил насмерть собственную мать. И по ч. 2 ст. 121 УК Украины ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что во время спора между осужденным и его матерью, у него возник умысел о нанесении телесных повреждений. Мужчина начал наносить многочисленные удары кулаками рук по телу и голове старушки. От нанесенных телесных повреждений женщина скончалась в больнице", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Житомирской области в собственном доме мужчина выпустил пулю сначала в свою дочь, затем в жену и после этого совершил самоубийство.

А накануне в селе Луковец 23-летний учитель физкультуры зарезал своего 17-летнего эксучника, его двоюродного 18-летнего брата тяжело ранил. Так закончились разборки с бывшим учителем.

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