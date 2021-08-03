Бил кулаками, ремнем и шнуром от "зарядки": за пытки 7-летнего пасынка в Донецкой области будут судить мужчину

Бил кулаками, ремнем и шнуром от "зарядки": за пытки 7-летнего пасынка в Донецкой области будут судить мужчину

Мальчик получил телесные повреждения и психологическую травму.

В Донецкой области будут судить 35-летнего жителя Дружковки за избиение 7-летнего пасынка. Прокуратура передала в суд обвинительный акт.

Об этом сообщают на странице Донецкой областной прокуратуры в соцсети.

Мужчину обвиняют в пытках малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 28 января 2021 года отчим обвинил своего пасынка в краже телефона и пригрозил ему побить его молотком. Через некоторое время он накричал на мальчика, недовольный его поведением, и избил его ремнем по ягодицам и руками по лицу.

На следующий день, когда мальчик без разрешения ушел из дома, отчим ударил пасынка шнуром от зарядки, схватил за шею и толкнул на пол. В результате падения 7-летний ребенок ударился головой о диван.

"В результате" воспитания" мальчик получил телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и синяков по всему телу, а также нравственные страдания. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что 7-летнего сына певца Стаса Пьехи побила соседка. Ребенок с ЧМТ находится в больнице.

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