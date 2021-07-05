Бил лопатой: неизвестный напал на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ

Женщине понадобилась помощь медиков.
В воскресенье, 4 июля, неизвестный избил 80-летнюю мать украинского финансиста, заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.
Об этом он 5 июля сообщил на своей странице в Facebook.
"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Затем, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал...", — написал Рашкован.
Он добавил, что спасли его мать чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию, которая поймала преступника.
"Полиция сработала отлично — преступника поймали... маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая...", — отметил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.
Напомним, в Польше задержали 31-летнего гражданина Украины, который издевался со своей 54-летней матери. Он довольно длительное время бил ее, унижал и даже угрожал убить.