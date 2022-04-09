Бил любимую и хранил советскую символику: в Одессе задержали фаната "русского мира"

Бил любимую и хранил советскую символику: в Одессе задержали фаната "русского мира"

У него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.

В Одессе правоохранители задержали домашнего насильника, который впоследствии еще оказался и фанатом “русского мира”.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Посмитного. Копам на линию “102” поступило сообщение о том, что из одной из квартир слышатся крики женщины, которая просит помощи.

Уже на месте полицейские увидели в квартире женщину с множественными телесными повреждениями, а также ее сожителя, который и избил гражданку.

Во время поверхностного осмотра у него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали случившегося.

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