Бил любимую и хранил советскую символику: в Одессе задержали фаната "русского мира"

У него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.
В Одессе правоохранители задержали домашнего насильника, который впоследствии еще оказался и фанатом “русского мира”.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Как стало известно, происшествие случилось на улице Посмитного. Копам на линию “102” поступило сообщение о том, что из одной из квартир слышатся крики женщины, которая просит помощи.
Уже на месте полицейские увидели в квартире женщину с множественными телесными повреждениями, а также ее сожителя, который и избил гражданку.
Во время поверхностного осмотра у него обнаружили наркотики, вещи с советской символикой и множество мобильных телефонов.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали случившегося.
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