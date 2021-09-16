Бил молотом по снаряду: в Черкасской области 14-летний подросток погиб от взрыва

Бил молотом по снаряду: в Черкасской области 14-летний подросток погиб от взрыва

Парень пытался разобрать снаряд времен Второй мировой войны, но предмет взорвался.

В Черкасской области погиб 14-летний подросток в результате подрыва на снаряде. Парень нашел опасный предмет времен Второй мировой войны и пытался его разобрать.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Трагический инцидент произошел в селе Крупское Золотоношского района Черкасской области.

Подросток нашел снаряд с донным подрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны. Когда остался дома один, то попытался его разобрать. Парень поместил взрывное предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался.

Это услышали соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию и спасателей. Несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму, несовместимую с жизнью.

Сейчас следователи проверяют обстоятельства и все детали происшествия. Расследование продолжается. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Напомним, вечером 15 сентября в Карпатах погибли два человека в возрасте 29 и 36 лет, еще четверо женщин получили ранения. Трагедия произошла, когда группа туристов грелась у костра. На том месте, где отдыхающие развели костер, раздался взрыв. По словам полиции, взрыв мог вызвать снаряд времен прошлых мировых войн.

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