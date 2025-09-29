Бил, морил голодом и унижал: отец-воспитатель пытал своих детей

Насилие / © Прокуратура Черкасской области

В Ивано-Франковской области отец-воспитатель на протяжении 2022–2025 годов систематически применял к своим подопечным психологическое давление и физическое насилие. Пострадали семь детей: пятеро малолетних и двое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области.

Прокуроры Ивано-Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении отца-воспитателя детского дома семейного типа. Мужчине инкриминируют пытки малолетних и несовершеннолетних детей-воспитанников (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Следствие установило, что отец-воспитатель сочетал угрозы, унижения и запугивания с физическими пытками. Он использовал ремень, шланг, прутьев и шнур от зарядного устройства для нанесения ударов по прикрытым одеждой частям тела.

Также применял разнообразные изнурительные «наказания», такие как длительные прыжки, приседания с бутылками воды на вытянутых руках и долгое стояние в углу под наблюдением других детей. Невыполнение его требований приводило к новым пыткам.

Кроме этого, мужчина ограничивал детей в доступе к еде и заставлял тяжелый труд. В результате его действий дети испытали сильные физические и моральные страдания. За совершенную пытку обвиняемому грозит наказание в виде до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование осуществляли следователи ОП №3 (г. Галич) Ивано-Франковского РУП ГУНП в области.

