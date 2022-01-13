Бил, не давал лекарства, еду и выгонял ночевать на улицу: в Лубнах будут судить мужчину, который довел мать до самоубийства

Женщина долго терпела издевательство сына, а затем однажды свела счеты с жизнью.
Под Лубнами будут судить мужчину, из-за которого его пожилая мать покончила с собой. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.
Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.
55-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 120 и ст. 128 УК Украины.
В сентябре 2020 года сын, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поконфликтовал со своей 81-летней матерью. Он ударил женщину так, что она упала на пол.
Пытаясь ее поднять, сын не удержал равновесие и упал на женщину сверху, причинив ей телесные повреждения.
Пенсионерка ушла из дома, и через несколько дней ее тело нашли в местном озере. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стало утопление.
"Правоохранителями установлено систематическое жестокое отношение сына к матери: неоднократно избивал, лишал лекарства, еды, воды, выгонял ночевать на улицу, несмотря на перенос 81-летней потерпевшей тяжелого заболевания", — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что селе Сопачев Владимирецкого района Ровенской области врач и ее мать избили женщину, которая сидела в автомобиле.
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