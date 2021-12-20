Бил несколько дней подряд: на Волыни мужчина до смерти забил женщину

Бил несколько дней подряд: на Волыни мужчина до смерти забил женщину

Тело женщины обнаружили ее родственники.

В Волынской области после побоев сожителя умерла женщина. В полицию сообщили родственники погибшей, которые обнаружили ее тело.

Об этом сообщает "Волынь UA".

Событие произошло в селе Заболотье Ковельского района. Ранее судимый сожитель до смерти избил женщину. Отмечается, что впервые мужчина избил свою сожительницу в четверг, а следующие несколько дней и дальше продолжал это делать.

Из-за полученных травм и переломов пострадавшая скончалась 18 декабря. Родные обнаружили тело женщины, а ее сожитель в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

О факте очевидцы сообщили участковому.

Напомним, что Чикаго, США, неизвестные жестоко забили до смерти мужчину, который у своего дома вешал рождественские украшения с маленькой дочерью.

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