Бил ногами и руками, когда мамы не было дома: в Запорожье за убийство 5-летнего пасынка судили мужчину

Обвиняемый на суде свою вину не признал.
В Запорожье суд вынес приговор мужчине, который убил своего 5-летнего пасынка. Мужчина проведет за решеткой 9 лет.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Верховным Судом оставлено без изменений приговор Ленинского районного суда г. Запорожье и определение Запорожского апелляционного суда в уголовном производстве по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений 5-летнему мальчику, от которых он скончался (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Обвиняемый во время суда своей вины не признал.
Прокуратурой доказано, что 26-летний мужчина, который сожительствовал с матерью погибшего мальчика, воспользовавшись ее отсутствием, избил ребенка. Он нанес пасынку удары руками и ногами в различные части тела. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.
Приговором суда первой инстанции мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Адвокаты осужденного подавали апелляционную и кассационную жалобы, где настаивали на отмене судебного решения и оправдании обвиняемого. По результатам апелляционного и кассационного просмотров жалобы защитников оставлено без удовлетворения, а приговор без изменений.
Напомним, что в Житомирской области отчим жестоко избил девочку, пока мать лечилась