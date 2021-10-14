Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Бил ногами и сломал нос: в Харькове суд вынес приговор 16-летнему подростку, который жестоко избил девушку

Бил ногами и сломал нос: в Харькове суд вынес приговор 16-летнему подростку, который жестоко избил девушку

Потерпевшая девушка требовала от обидчика по гражданскому иску возмещения морального вреда на сумму около 150 000 грн.

В Харькове Коминтерновский районный суд признал виновным 16-летнего подростка, который на глазах у других детей избил 14-летнюю девушку. Ему назначили наказание в виде 120 часов общественных работ.

Об этом сообщает "Суспільне".

13 октября суд признал подростка виновным по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Суд также частично удовлетворил гражданский иск — приговорен должен уплатить 35 000 гривен моральной компенсации.

"Мы и прокуратура просили именно 120 часов — это максимальный предел, которая могла быть предназначена для несовершеннолетнего. Суд удовлетворил гражданский иск частично. Мы просили 144 тысяч гривен компенсации", — сказал адвокат потерпевшей Илья Воробьев.

Напомним, что видео избиения девушки появилось в соцсетях в июне 2021 года. На кадрах видно, как парень подошел к девушке и стал ее избивать кулаками в лицо. Причем никто из очевидцев девушку защитить не пытался. Впоследствии в Сети появилось еще одно видео, на котором парень-агрессор просит прощения за содеянное.

Следующая публикация