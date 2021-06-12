Бил ногами и сломал нос: в полиции отреагировали на жестокое избиение парнем 14-летней девушки (видео 18+)

Правоохранители открыли уголовное производство.

В Харькове произошел вопиющий случай. 16-летний парень жестоко избил 14-летнюю девушку. Он бил ее кулаками в голову, а также пинал ногами.

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В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

"В полицию поступило сообщение от жительницы Слободского района. Женщина заявила о том, что ее 14-летнюю дочь избили. Лицо обидчика потерпевшей установлена, это 16-летний юноша. Сведения о уголовный проступок внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ", — отметили в полиции.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей происшествия и устанавливают личность человека, который сняло избиение школьницы на видео и разместил его в Сети.

На избиение девушки-подростка ранее отреагировал советник министра МВД Антон Геращенко, он заверил — парень будет наказан.

"16-летняя мр*зь в Харькове решила самоутвердиться через жестокое избиение девочек.

Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитой им девушкой. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость. Чем думали его родители, когда начинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича, 17.08.2004 года рождения? Откуда вся эта звериная жестокость? Почему никто из подростков, кто был рядом даже не попытался остановить изверга?", — написал Геращенко.

Он отметил, что в этом деле будут разбираться следователи, прокурор и суд.

Напомним, что в селе Емельяна Ровенской области местный житель избил 14-летнюю девушку.

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