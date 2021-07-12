Бил ногами и таскал за волосы: в Полтавской области мужчина набросился на женщину посреди улицы

Бил ногами и таскал за волосы: в Полтавской области мужчина набросился на женщину посреди улицы

Медики "скорой" пытались помочь женщине.

В Кременчуге Полтавской области возле одного из ТЦ между мужчиной и женщиной произошел конфликт, который перерос в драку.

Об этом пишет "Кременчугская газета".

Известно, что схватка между горожанинами возникла поздно вечером 11 июля напротив торгового центра "Амстор". По словам свидетелей, якобы неизвестный мужчина бил женщину ногами и таскал за волосы. Очевидцы говорят, что мол с улицы раздавались громкие крики.

"Скорую" и полицию вызвала небезразлична прохожая. В то же время, когда медики приехали, то на вопрос, что произошло с потерпевшей, женщина ответила, что "упала сама".

Напомним, в Запорожье мужчина влетел в магазин и стал избивать одну из продавщиц. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

Как сообщалось, в Березовском районе Одесской области семейная ссора закончилась трагедией — 56-летний мужчина до смерти избил свою жену.

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История женщины, которую муж таскал за волосы, бил и унижал, поразила всю страну

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