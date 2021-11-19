Бил ножкой стола и молотком: мужчину, убившего родителей в Мариуполе, отправили в психушку

Бил ножкой стола и молотком: мужчину, убившего родителей в Мариуполе, отправили в психушку

Мужчина сам позвонил в полицию, но что именно сделал, объяснить не смог.

В Мариуполе мужчину, который до смерти забил обоих родителей родителей, поместили в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

По ходатайству Мариупольской окружной прокуратуры судом применены принудительные меры медицинского характера к мужчине, убившему родителей (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Доказано, что в октябре этого года около полудня житель поселка Мангуш Мариупольского района, находясь в доме родителей, устроил ссору. Через некоторое время, когда конфликт не разрешился, мужчина нанес деревянной ножкой от стола и молотком более 18 ударов матери и отцу, от которых последние скончались на месте.

После совершенного обвиняемый позвонил в полицию и сообщил, что совершил плохой поступок, однако какой именно, объяснить не смог.

В настоящее время мужчина с психическим заболеванием госпитализирован в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Напомним, что в Полтавской области сын топором зарубил родителей и сжег дом из-за игромании.

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