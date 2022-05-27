Бил ножом в голову: во Львовской области внук жестоко зарезал бабушку (фото)

Бил ножом в голову: во Львовской области внук жестоко зарезал бабушку (фото)

В городе Червонограде Львовской области 27-летний внук зарезал 73-летнюю бабушку. На теле пенсионерки обнаружили многочисленные ножевые ранения.

О жестоком убийстве в Червонограде стало известно в четверг, 26 мая.

Об этом рассказали в полиции Львовской области.

Правоохранители в 19:10 ч. 26 мая получили сообщение от жителя Червонограда о том, что в одной из квартир на улице Львовской обнаружена женщина без признаков жизни.

На теле 73-летней местной жительницы правоохранители обнаружили множественные резаные раны. Как в дальнейшем установили медики, именно они стали причиной смерти женщины.

Полицейские установили, что в совершении преступления причастен 27-летний внук погибшей. Между ним и бабушкой возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес женщине многочисленные удары ножом в голову. В результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Злоумышленника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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