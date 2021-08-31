Бил ножом в спину: появилось видео, как 15-летние братья-близнецы пытались убить женщину в Ровно

Братья-близнецы пытались убить случайную прохожую, которая шла по улице.

В Ровно сегодня, 31 августа, на улице Черновола двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице. Один из них трижды ударил ее ножом в спину.

В Сети появилось видео нападения на ровенчанку.

На кадрах видно, как женщина идет по улице и говорит по телефону. Мимо проходят два брата. Один из них, дождавшись, пока она сделает несколько шагов, напал на нее сзади и нанес несколько ударов ножом в спину. После этого подростки пошли дальше.

Как ранее сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленников задержали. Ими оказались двое братьев-близнецов в возрасте 15 лет. Их доставили в отделение полиции и в присутствии родителей допросили.

Женщину доставили с ранениями в больницу.

Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавший госпитализировали в медучреждение.

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