Бил ножом в спину: появилось видео, как 15-летние братья-близнецы пытались убить женщину в Ровно

Братья-близнецы пытались убить случайную прохожую, которая шла по улице.
В Ровно сегодня, 31 августа, на улице Черновола двое 15-летних братьев-близнецов напали на женщину, которая шла по улице. Один из них трижды ударил ее ножом в спину.
В Сети появилось видео нападения на ровенчанку.
На кадрах видно, как женщина идет по улице и говорит по телефону. Мимо проходят два брата. Один из них, дождавшись, пока она сделает несколько шагов, напал на нее сзади и нанес несколько ударов ножом в спину. После этого подростки пошли дальше.
Как ранее сообщили в полиции Ровенской области, злоумышленников задержали. Ими оказались двое братьев-близнецов в возрасте 15 лет. Их доставили в отделение полиции и в присутствии родителей допросили.
Женщину доставили с ранениями в больницу.
Напомним, что в Ровно двое подростков подстерегли одинокую женщину на улице и ударили ее ножом в спину. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия, а пострадавший госпитализировали в медучреждение.